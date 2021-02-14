شكرا لقرائتكم خبر عن «هدية عيد الحب 2021 » و«الأفضل في العالم».. جماهير جالاتا سراي تكتشف «مفاجأة» مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في قرابة 3 أسابيع فقط، ارتقى مصطفى محمد، لاعب الزمالك السابق، من لاعب مغمور لا تعرفه جماهير جالاتاسراي إلى "أفضل مهاجم على الإطلاق" في رأي بعضهم، فكيف ارتقى "البلدوزر الجديد" سريعًا إلى هذه المكانة.

ومنذ انتقال اللاعب إلى جالاتاسراي في نهاية شهر يناير الماضي، خاض 4 مباريات بقميص فريقه الجديد، منها 3 في الدوري التركي ومباراة واحدة في الكأس، نجح خلالها جميعًا في هز شباك الخصوم.

وجاء آخر أهدافه، اليوم الأحد، أمام قاسم باشا، عندما ظفر لفريقه بفوز قاتل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء سددها بنجاح، بعدما أصبح المسدد الأول لركلات الجزاء في الفريق رغم كونه أحدث المنضمين إليه.

هذا الأداء الرائع للمصري جعله سريعًا يتحول لمعشوق جماهير جالاتا سراي لتتغنى به على صفحة النادي الرسمية حتى تحدث البعض عن مفاجأة اللاعب لهم.

وعلق أحدهم كاشفًا مفاجأته بما قدمه اللاعب قائلًا: "كنا نمزح ونقول إنه الأفضل في العالم عندما أتى في البداية، ولكن الرجل كان حقًا الأفضل في العالم"، فيما أضاف آخر: "لقد كنت متواضعًا، أفضل مهاجم على الإطلاق"، كما اتفق ثالث قائلًا: "لأكن موضوعيًا.. أفضل مهاجم في العالم".

وعلقت مشجعة رابعة قائلة عن مصطفى محمد: "ها هي أجمل هدية عيد حب قدمت لنا"، فيما أضاف آخر: "رحمة من الله علينا مصطفى محمد"، في الوقت الذي أطلق فيه مشجع سادس لقب "سوبر ماريو مصطفى"، بينما اكتفى أحد المشجعين بنشر صورة للاعب معلقًا عليها: "يا حبيبي".