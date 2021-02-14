شكرا لقرائتكم خبر عن الجابر: حان وقت الاستغناء عن رازفان والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - بعد خسارة الهلال من ضمك ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والاستمرار في نزيف النقاط والمستويات الباهتة من الفريق التي جعلته يبتعد عن الصدارة بفارق خمس نقاط بعد أن كان متصدراً الدوري في وقت سابق وبفارق نقطي جيد عن منافسيه، بدأ أنصار ومحبو الهلال يلقون اللوم على المدرب رازفان، ما جعل لاعب الهلال ورئيسه سابقاً سامي الجابر يطالب الإدارة الهلالية بإبعاد المدرب رازفان، حيث كتب عبر حسابه بتويتر قائلاً: ‏الإدارة الهلالية تميزت بالهدوء ومنحت الوقت الكافي لعودة الفريق بنجومه ومدربه للمظهر المعروف عن الهلال بغض النظر عما يتحقق من نتائج، لذا أجزم أن الإدارة تمتلك الشجاعة لاتخاذ قرار الاستغناء عن رازفان وأعتقد أنه حان الوقت لهذا القرار. وأضاف: ‏نجوم الفريق في اعتقادي أكثر من يحتاج لهذا القرار بشكل عاجل ليتم وضع الكرة في ملعبهم، فما يقدم داخل المستطيل الأخضر من مردود لا يتناسب أبداً مع ما يمتلكونه من إمكانيات، بقاء رازفان يعني بقاء العذر للاعبين في تقديم عطاء منخفض. وقال: الاستقرار والهدوء الذي منحه رئيس الهلال بن نافل للفريق بعد خسارة أبها يثبت شجاعته وتحمل المسؤولية وهذا ما يجعلني أجزم أنه أعطى الفرصة الأخيرة وسيكون شجاعا أيضاً في اتخاذ قرار إعفاء رازفان الذي حقق مع الفريق منجزات رائعة ولكنها أصبحت ماضيا لأن الهلال يصنع التاريخ ويكتب المستقبل.