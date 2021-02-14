شكرا لقرائتكم خبر عن «الشقردية» يطالبون بإقالة «رازفان».. وأبو اثنين: هلال محزن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شنت الجماهير الهلالية موجة انتقادات غاضبة تجاه المدرب رازفان لوشيسكو، وحملته مسؤولية هبوط الفريق فنياً وضياع هوية الفريق. جاء ذلك بعد خسارة الفريق أمام ضمك ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الهلال يعيش تذبذبا كبيرا في المستوى الفني، ونتائج سلبية متتالية للفريق، وهذا ما لم يحدث من قبل للفريق الهلالي في السنوات الـ10 الماضية. وأنشأت الجماهير الهلالية عبر تويتر «هاشتاق» تطالب فيه بإقالة رازفان حيث كتبت (#اقاله_رازفان_مطلب_الجمهور)، ووصل «الهاشتاق» لـ«الترند» بعد أقل من ساعة من خسارة الفريق أمام ضمك، مطالبة برحيل المدرب، لكثرة التعثرات التي صاحبت الفريق في المباريات الـ9 الأخيرة التي خاضها. فبالأرقام الهلال لم يحقق سوى انتصارين في آخر 9 مباريات، حيث تعادل مع الاتحاد والشباب والباطن والأهلي، ثم حقق انتصارا على التعاون، وعاد لسلسلة التعادلات ليتعادل مع الفيصلي، و3 خسائر موجعة، الأولى كانت أمام المنافس التقليدي النصر في نهائي السوبر السعودي، والخسارة الثانية أمام أبها، ثم فاز على العين بخماسية أعطت الجماهير أملاً في العودة لسكة الانتصارات، لكن الفريق عاد لطريق الخسائر ليخرج مهزوماً أمام ضمك، وأغضبت هذه الخسارة الموجعة الجماهير الهلالية وجعلتهم يطالبون برحيل المدرب.

من جهته كتب لاعب الفريق الهلالي سابقاً فيصل أبو اثنين «هلال بلا طعم ولا نكهة ولا هوية!‏ هلال متهالك لا يستطيع بناء هجمة ولا يمنع عن بابه أي هجمة! ‏كاريلو في حالة سيئة جدا!‏ قوميز كالعادة مشاركة شرفية! ‏فييتو خسارة فيه قيمة الطيارة الخاصة! ‏كويلار لاعب سلبي ولا يناسب أسلوب وطريقة لعب الفريق!‏ هلال محزن!».