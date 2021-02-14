شكرا لقرائتكم خبر روما يصعد للثالث بهزيمة أودينيزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم روما للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه أودينيزي 3 / 0 أمس في المرحلة الـ22.

ورفع روما رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بنقطة وحيدة على يوفنتوس صاحب المركز الرابع والذي سقط على ملعب نابولي بهدف دون رد أمس الأول.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط الفرنسي جوردان فيرتو الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين الـ5 والـ25 علما بأن هدفه الثاني جاء من ضربة جزاء.

وتكفل الإسباني بيدرو رودريجيز بتسجيل الهدف الثالث لروما في الوقت بدل الضائع.