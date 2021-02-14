روما يصعد للثالث بهزيمة أودينيزي

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ورفع روما رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بنقطة وحيدة على يوفنتوس صاحب المركز الرابع والذي سقط على ملعب نابولي بهدف دون رد أمس الأول.ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط الفرنسي جوردان فيرتو الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين الـ5 والـ25 علما بأن هدفه الثاني جاء من ضربة جزاء.
وتكفل الإسباني بيدرو رودريجيز بتسجيل الهدف الثالث لروما في الوقت بدل الضائع.
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