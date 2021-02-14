شكرا لقرائتكم خبر أوباميكانو.. أحد أعمدة مستقبل بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ حسن صالح حميدزيتش أن دايو أوباميكانو سيكون عضوا مهما للغاية في فريقه خلال الأعوام المقبلة بعد إعلان متصدر البوندسليجا عن ضم المدافع الفرنسي الشاب من صفوف لايبزج.

وينضم أوباميكانو (22 عاما) لصفوف النادي البافاري في الأول من يوليو المقبل بعقد يمتد حتى 2026 في صفقة بلغت 42 مليون و500 ألف يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع لايبزج.

وقال مدرب بايرن ميونخ هانسي فليك «سعيد بنجاحنا في التعاقد مع دايو، لكن هدفنا هو الظهور بشكل طيب في الوقت الحالي والأمر ذاته ينطبق على دايو في لايبزج».

وتعتبر الصفقة باهظة بالنسبة لبايرن خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا، حيث تعد ثالث أغلى صفقة يبرمها النادي بعد الصفقة القياسية بالتعاقد مع لوكا هيرنانديز مقابل 80 مليون يورو وليروي ساني مقابل حوالي 50 مليون يورو.

وجاء التعاقد مع أوبامينكو لتغطية الرحيل المحتمل للمدافع النمساوي ديفيد ألابا الصيف المقبل بجانب عدم وضوح مصير المدافع جيروم بواتينج مع الفريق.

وانضم أوباميكانو إلى لايبزج في 2017 قادما من سالزبورج وبفضل تألقه في البوندسليجا بات يشارك مع المنتخب الفرنسي الأول.

وقال أوليفر مينزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج «بالتأكيد كنا نود الإبقاء على دايو اوباميكانو في صفوف لايبزج، لكن دايو نوه إلينا بشكل واضح وفي توقيت مناسب بأنه يرغب في خوض تحديات جديدة هذا الصيف وأن يقطع الخطوة التالية (في مسيرته)».

من جانبه قال ماركوس كروش المدير الرياضي للايبزج أن أوباميكانو «لاعب صاحب مهارات استثنائية».

وأضاف «حقيقة أنه سيرحل عنا في نهاية الموسم مؤسفة، بالتأكيد ، نظرا لأدائه مع لايبزج لكن في الوقت ذاته فإن الأمر كان متوقعا في مرحلة ما».

وعاد بايرن إلى المنافسة المحلية بعد فوزه بلقب مونديال الأندية في قطر الخميس الماضي على حساب تيجريس أونال المكسيكي ليحصد لقبه السادس في غضون عام واحد.