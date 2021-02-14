فرار لاعبة من إيران بحثا عن ذهبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأمل بطلة التايكوندو كيميا علي زاده في الفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل بعد الفرار من بلدها إيران.

وباتت علي زاده أول لاعبة إيرانية تفوز بميدالية أولمبية بحصدها برونزية أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

وفرت علي زاده من إيران وانتقلت إلى ألمانيا في 2019، حيث تمثل حاليا فريق اللاجئين وحصلت على حق اللجوء إلى ألمانيا رفقة زوجها.

وقالت اللاعبة التي تبلغ من العمر 22 عاما، أمس لصحيفة «فيلت ام سونتاج» ، «ذهبية الأولمبياد هي هدف كل رياضي وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف، أرغب في تمثيل ألمانيا قريبا جدا».

وأشارت كيميا زاده إلى أن هدفها الأول هو «أن أكون قادرة على المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل وتحقيق نتيجة جيدة».

وعانت اللاعبة الإيرانية من إصابات عدة، كما عانت من فيروس كورونا المستجد مما أبعدها عن المنافسات أخيرا.

واستبعدت علي زاده إمكانية العودة إلى إيران، لكنها تتجنب التطرق للحديث في السياسة من أجل حماية عائلتها التي تعيش في إيران.

لكن علي زاده أدانت أخيرا إعدام مصارعين اثنين، موضحة «لقد أظهروا للعالم أجمع هويتهم الحقيقية من خلال إعدام رياضيين أبرياء كانوا يتوقون فقط إلى الحرية والرخاء».