شكرا لقرائتكم خبر الإصابة تغيب صلاح عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، الدكتور أحمد أبو علبة، غياب المهاجم صلاح محسن عن التدريبات الجماعية لمدة 10 أيام.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أمس «اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية»، موضحا أن صلاح سيبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني غدا في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.