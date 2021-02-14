الإصابة تغيب صلاح عن الأهلي

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وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أمس «اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية»، موضحا أن صلاح سيبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.واستأنف الأهلي تدريباته أمس، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني غدا في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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