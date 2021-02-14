«ريمونتادا» وطردان و3 ركلات جزاء في مباراة الفجيرة والظفرة

الفجيرة: نزار جعفر

حوّل الفجيرة تأخره صفر-2 إلى فوز مثير 4-2 على حساب ضيفه الظفرة في مباراة درامية مجنونة شهدت كذلك ثلاث ركلات جزاء وحالتي طرد في ختام مواجهات الاسبوع الـ16 لدوري الخليج العربي.

وبهذا الفوز الذي يعد الثالث لـ«الذئاب» يرفع رصيده إلى 10 نقاط قافزاً إلى المركز الثاني عشر، فيما تواصلت معاناة الظفرة للجولة السادسة توالياً وتوقف رصيده عند 16 نقطة في المركز العاشر.

افتتح الظفرة التسجيل مبكراً عند الدقيقة الثامنة بقدم الإسباني بيدرو كوندي من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع عبد الله سعيد مع الغاني بينجامين ايم، الهدف كان له مفعوله في زيادة إيقاع المباراة خاصة من جانب الفريق الفجراوي الذين كثف من تحركاته الهجومية باحثاً عن التعادل والعودة للمباراة إلا أن التسرع وعدم التركيز في التمرير والتصويب بجانب الانتشار الجيد للفريق الظفراوي خاصة في منطقة الوسط أفسدت على الذئاب العديد من الكرات، قبل أن تعلن الدقيقة 30 عن ركلة جزاء ثانية للظفرة في ظل الهفوات الدفاعية المتكررة ارتكبها اللاعب أحمد مال الله وانبرى لها أيضاً الإسباني كوندي محرزاً الهدف الثاني له عند الدقيقة 35، وفيما كان الشوط الأول يقترب من لفظ أنفاسه الأخيرة نجح السويدي كريستيان صامويل في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 44 مستغلاً كرة زميله البرازيلي أوليفيرا التي ارتدت من الحارس عبد الله سلطان.

كشر الذئاب عن أنيابه مع انطلاقة الشوط الثاني عبر سلسلة من الهجمات المتوالية عبر محترفه السويدي صامويل الذي تسبب في حالتي طرد في غضون 5 دقائق بصفوف الظفرة الأولى نالها المغربي عصام العدوة إثر عرقلة صامويل في مواجهة المرمى عند الدقيقة 54 والثانية نالها الحارس عبد الله سلطان في الدقيقة 59 لعرقلته صامويل أيضاً ليحل مكانه الحارس البديل زايد الحمادي ويكمل الفريق الظفراوي المباراة بتسعة لاعبين ليستغل الفجيرة النقص وينجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 62 بقدم المدافع أحمد سليمان بهدف رائع، قبل أن يعود صامويل أبرز نجوم المباراة ويخترق الدفاع الظفراوي ليضطر أحمد الحمادي لعرقلته داخل الصندوق ليعلن الحكم يحيى الملا عن ركلة جزاء ثالثة في المباراة نفذها كريستيان صامويل ليسجل الهدف الثالث للفجيرة عند الدقيقة 67، ثم أردفه البديل علي عيد بالهدف الرابع في الدقيقة 94 لينتهي اللقاء بفوز الفجيرة 4-2.

أدار المباراة الحكم يحيى الملا وعاونه على الخطوط سبت عبيد وجاسم العجمي ويوسف الجسمي حكماً رابعاً ود. عمر سليمان مقيم الحكام وفهد الحمادي مراقب المباراة.