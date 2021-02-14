شكرا لقرائتكم خبر عن «سوسييداد» يفوز على «خيتافي» قبل مواجهة يونايتد في «يوروبا ليغ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعد «ريال سوسييداد» لمواجهة الخميس ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بأفضل طريقة، وذلك من خلال تحقيقه فوزه الأول خارج ملعبه في 2021 وجاء على حساب «خيتافي» 1-صفر الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين النادي الباسكي بفوزه الثاني توالياً والثاني فقط أيضاً في العام الجديد الى السويدي المتألق ألكسندر أيساك الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30، رافعاً رصيده إلى 9 أهداف في 19 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، أي عدد الأهداف نفسه الذي سجله في 37 مباراة الموسم الماضي.

ورفع «سوسييداد» رصيده إلى 38 نقطة وصعد موقتاً إلى المركز الخامس قبل استحقاقه الخميس المقبل في ذهاب الدور الـ32 من «يوروبا ليغ»، حيث يتواجه مع ضيفه يونايتد على ملعب «اليانز ستاديوم» الخاص بيوفنتوس الإيطالي في تورينو، وذلك بسبب منع القادمين من إنجلترا من دخول إسبانيا تطبيقاً للقيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وفي المقابل، تجمد رصيد «خيتافي» عند 24 نقطة في منتصف الترتيب بعدما اكتفى بنقطة واحدة في المراحل الخمس الأخيرة.