لاعب جالاتا سراي ينشر صورة "تنظيف الملعب" لمصطفى محمد.. ويصرح: أخي الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

نشر هنري أونيكورو لاعب جالاتا سراي التركي صورة له أثناء تنظيف أرض ملعب مباراة فريقه ضد قاسم باشا من المياة بيده، قبل تصويب مصطفى محمد زميله في الفريق لركلة الجزاء التي تحقق عن طريقها الفوز.

أونيكورو نشر الصورة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن حصوله على ركلة الجزاء، ومن ثم تنظيف الملعب لمصطفى محمد قبل التصويب جاء كون اللاعب المصري أخًا له.

وقال اللاعب صاحب الـ22 عاما: "حصلت على ركلة جزاء وقمت بتنظيف الملعب وأنا سعيد بذلك، ماذا أستطيع أن أفعل أكثر لتتعلمون؟ مصطفى محمد أخي الأكبر، انظروا إلينا واستمتعوا".

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد سجل ثالث أهدافه في الدوري التركي والرابع بوجه عام مع جالاتا سراي، خلال مواجهة قاسم باشا والتي انتهت بتفوق فريقه بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد.