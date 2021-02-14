ريال مدريد يَعبر فالنسيا بثنائية وينفرد بوصافة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق ريال مدريد فوزا هاما على نظيره فالنسيا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق أهداف اللقاء في الدقيقة 12، قبل أن يعزز الألماني توني كروس النتيجة لثنائية في الدقيقة 43.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 49 في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 24 في المركز الثاني عشر.

تفاصيل المباراة

بدأ ريال مدريد بضغط كبير على دفاعات فريق فالنسيا، وسدد كاسيميرو كرة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها الحارس دومينيك بقدمه.

وترجم ريال مدريد خطورته على مرمى فالنسيا بهدف عن طريق كريم بنزيما الذي سدد كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة 12.

وتعرض كارفاخال للإصابة وسقط على أرضية الملعب وخرج لتلقي العلاج، وقرر زيدان مدرب النادي الملكي إجراء تغييرا اضطرارياً بإدخال لوكاس فاسكيز بدلاً من كارفاخال.

وتمكن ريال مدريد من تعزيز تقدمه في المباراة قبل انتهاء الشوط الأول في الدقيقة 43، بعد عدة تمريرات قصيرة لتصل الكرة لفاسكيز داخل منطقة الجزاء الذي مررها لكروس القادم من الخلف ليسدد كرة زاحفة قوية سكنت شباك حارس فالنسيا.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، تمكن فيرلاند ميندي من تسجيل هدفاً بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، لوجود حالة تسلل على اللاعب الفرنسي في الدقيقة 62.