مدرب جالاتا سراي: مصطفى محمد موهبة صغيرة وهامة.. ويقوم بمهمته بشكل رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، أن مصطفى محمد يمنح الخط الهجومي لفريقه قوة إضافية في ظل قدرته على استغلال الكرات العالية والحفاظ على الكرة خلال المباريات.

وأشار تريم في تصريحات بعد مباراة جالاتا سراي ضد قاسم باشا، إلى أن مصطفى محمد يعد من المواهب الهامة صغيرة السن، متمنيًا مزيدا من التطور للاعب في المستقبل القريب.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف لجلاتا سراي في مواجهة قاسم باشا، اليوم الأحد، خلال المباراة التي انتهت بتفوق فريقه بهدفين لواحد، ليعلن عن رابع أهدافه خلال أربع مباريات خاضها مع الفريق حتى الآن.

وقال فاتح تريم: "مصطفى محمد يلعب بشكل جيد، أولًا وقبل أي شيء فهو يلعب جيدًا، من المهم جدَا أن نحافظ على بقاء الكرة معنا وأن نتقدم بها، نريد أن نهاجم وهو يقوم بهذه المهمة بشكل رائع".

وأكمل: "إنه لاعب رائع في الكرات العالية، الحفاظ على الكرة بشكل أو آخر مهم جدًا، إنه معنا منذ أسبوعين أو ثلاثة ولعب أربع مباريات خلالهم، مصطفى موهبة هامة وصغيرة".

واختتم: "أتمنى أن يتطور أكثر اللاعبين الشباب، عندما يسجلون أهدافا يجعلوننا في قمة السعادة، إذا قلصنا من عدد صغار السن في الفريق فستكون نهاية جالاتا سراي".