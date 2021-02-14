مدرب المريخ يحذر الأهلي قبل مواجهة الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال نصر الدين نابي المدير الفني لفريق المريخ السوداني، إنه يعتبر الأهلي كتاب مفتوح بعد متابعته في بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر مؤخرًا.

وأضاف المدير الفني للفريق السوداني في تصريحات عبر صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن فريقه لم يذهب للقاهرة من أجل تحقيق أقل خسارة كما يعتقد البعض.

وشدد نابي في تصريحاته للصحيفة السودانية، أن هدف فريقه الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الثلاثاء والتي تأتي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مدرب المريخ، أنه لن يعتمد على الدفاع فقط في مباراة الأهلي بل سيلعب من أجل تحقيق ما خطط له.

وشهدت هذه المجموعة فوز فريق سيمبا التنزاني بالمباراة الأولى خارج ميدانه عندما تفوق على فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد.