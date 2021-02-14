مباشر الكونفدرالية.. راسينج كلوب 0 - 1 بيراميدز.. إسلام عيسى يسجل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري وبيراميدز في إطار دور الـ32 التكميلي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلعب بيراميدز البطولة الأفريقية للموسم الثاني على التوالي حيث كان حصل على الوصافة في النسخة الماضية بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - نبيل عماد "دونجا" - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - أحمد توفيق - محمود وادي.

انتظروا ملخصًا لأحداث المباراة فور نهايته..