مصطفى محمد يعادل انطلاقة جوميز التاريخية في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق النجم المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى نادي جالاتا سراي التركي، رقماً قياسياً مع ناديه.

وسجل مصطفى محمد هدفاً من ركلة جزاء ساهم في فوز فريقه على نادي قاسم باشا بالدوري التركي بنتيجة (2-0).

وأحرز مصطفى محمد هدفه الثالث في 3 مباريات على التوالي خاضها في منافسات الدوري التركي، والهدف الرابع في 4 مباراة على التوالي في جميع المسابقات.

وأصبح مصطفى محمد أول لاعب من جالاتا سراي يسجل في أول 3 مباريات يشارك بها في الدوري التركي منذ (بافيتيمبي جوميز) في أغسطس 2017

وسجل المهاجم المصري 3 أهداف في شباك كل من باشاك شهير، فنربخشة وقاسم باشا في الدوري التركي، بينما أحرز هدفاً في شباك ألانيا سبور.