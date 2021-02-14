مران الزمالك.. جلسة مع اللاعبين.. وعودة ساسي قبل مواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استأنف فريق الكرة بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة والتي ستقام يوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة دوري we المصري.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بغلق الملف الأفريقي والتركيز في مباراة الإسماعيلي.

وأكد المدير الفني للاعبين ثقة الجميع في قدراتهم لتقديم أفضل أداء في الفترة المقبلة، وأن ما حدث في لقاء مولودية الجزائر الأخير ما هو إلا غياب التوفيق، وأن الفريق قدم مردودا طيبا في المباراة.

وبدوره حرص عبد الحليم علي مدير الكرة، على التحدث مع اللاعبين بشكل سريع، وطالبهم بمواصلة العمل الجاد كما هو معتاد وأن المشوار مازال طويلاً سواء في بطولة الدوري أو دوري الأبطال، ولا بد من التركيز الشديد في الفترة المقبلة.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على هامش المران الجماعي.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أدت كل مجموعة الحصة التدريبة في جزء من الملعب.

وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذي شاركوا في لقاء مولودية الجزائر، وتولى جايمي باتشيكو الإشراف على تدريب هذه المجموعة، وشارك كلاعب في الوحدة التدريبة.

وحرص المدير الفني على أن تكون الفقرة خفيفة حتى لا يتعرض أي لاعب للإجهاد العضلي، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة خفيفة في جزء من الملعب بدون حراس مرمي.

وخاض باقي لاعبو الفريق تدريبات فنية قوية تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة قوية في جزء من الملعب شارك فيها حمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد فتوح، وظهر الجميع بمستو جيد.

وفي سياق آخر، أدى فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهلية داخل صالة الجيم، على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، أنه فضّل خضوع اللاعب لتدريبات تأهيلية لتفادي الإجهاد، حيث فضّل الجهاز منح اللاعب أكبر قسط من الراحة بعد مشاركتة في اللقاء الأخيرة بشكل كامل.

وأوضح أن فرجاني ساسي لا يعاني من أي إصابة، وسيتواجد في التدريبات الجماعية بداية من غدًا بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة دوري دوري we المصري برصيد 26 نقطة بفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني إلا أن الأخير لديه ثلاث مباريات مؤجلة من بينهم لقاء القمة.