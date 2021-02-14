غياب أيمن أشرف.. كيف يستعد الأهلي لمواجهة المريخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني والتي من المقرر أن تقام مساء الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السوداني حيث شدد المدير الفني الجنوب أفريقي على ضرورة غلق صفحة كأس العالم للأندية والتركيز في المنافسات المحلية والأفريقية.

التدريبات شهدت أيضًا عقد جلسة بين موسيماني ولاعب الفريق ناصر ماهر للاطمئنان على حالته.

وحرص موسيماني على الاجتماع بناصر ماهر في حضور إخصائي التأهيل بالفريق للاطمئنان على البرنامج التأهيلي والحالة البدنية والفنية للاعب.

ويواصل ناصر ماهر برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية، بعدما أجرى جراحة في الكتف في وقت سابق.

وفي سياق آخر، اكتفى أيمن أشرف بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية في "الجيم"، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب أيمن أشرف عن المشاركة في التدريبات الجماعية، بسبب شكواه من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية.

ويؤدي أيمن أشرف جانبا من التدريبات البدنية والتأهيلية، على أن يحدد الجهاز الطبي والفني موقفه غدا من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام المريخ السوداني.

وكان الأهلي شارك في بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت بقطر، حيث اقتنص الفريق الأحمر الميدالية البرونزية بعد فوزه على بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقبه الأفريقي من خلال مواجهة المريخ السوداني في مجموعة تضم كل من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.