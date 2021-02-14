شاهد ملخص تألق مصطفى محمد أمام قاسم باشا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

قاد المحترف المصري مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي لفوز قاتل على ضيفه قاسم باشا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ25 للدوري التركي.

وساهم مهاجم الزمالك المعار في الهدفين، حيث تسبب في الهدف الأول قبل أن يسجل الهدف الثاني، مدونا رابع أهدافه في مشاركته الرابعة مع جالاتا سراي بجميع المسابقات.

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 51 نقطة ليتساوى مع فنربخشة في صدارة الدوري التركي، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند 26 نقطة في المرتبة الـ12 بجدول ترتيب المسابقة.

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