بالفيديو .. مصطفى محمد "يضرب" قاسم باشا بقاضية قاتلة تضع فريقه على قمة الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:



في أجواء ثلجية خانقة قاد مصطفي محمد نجم فريق جالاتا سراي التركي فريقه للعودة إلي صدارة الدوري التركي بقاضية قاتلة اسقط بها منافسه قاسم باشا.

ووسط درجة حرارة 0 مئوية ورطوبة 92% فاز جالاتا سراي على قاسم باشا 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد تورك تيليكوم آرينا في الأسبوع الـ 25 من الدوري التركي.

وسجل مهاجم الزمالك السابق هدف فريقه الثاني في الدقيقة 89 عن طيق ضربة جزاء بعد أن ساهم في الهدف الأول الذي سجله زميله كريم أكتورك أوغلو في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.

ورفع مصطفي محمد عدد أهدافه في الدوري التركي إلى 3 أهداف من 3 مباريات شارك فيها منذ انتقاله إلى اسطنبول في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وبهذه النتيجة عاد جالاتا سراي ليقتنص صدارة الدوري التركي برصيد 52 وهو نفس عدد نقاط فنربشخة إلا أن الأول يتفوق بفارق الأهداف.