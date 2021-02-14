عاجل | الهلال السعودي يجهز لإعلان إقالة رازفان لوشيسكو

تستعد إدارة نادي الهلال السعودي لإعلان إقالة رازفان لوشيسكو من منصبه كمدير فني للفريق الأول بسبب الخسارة التاريخية التي مُني بها الفريق على ملعب نادي ضمك في الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم.

وقالت صحيفة الجزيرة السعودية إن إدارة الهلال ستصدر قرارًا اليوم الأحد بإقالة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو من منصبه.

وأوضح نفس المصدر أن إدارة الهلال السعودي جاهزة لتعيين المدرب الجديد، والذي سيكون “روجيرو ميكالي”، مدرب فريق شباب الهلال، وذلك بشكل مؤقت لحين التوصل لاتفاق مع المدير الفني الجديد أو استمرار ميكالي إذا ما نجح في تقديم مستوى متميز وقاد الفريق لتحقيق نتائج مميزة تعيده إلى مضمار المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

وتراجع الهلال إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر بسبب تعرضه لـ 3 هزائم و6 تعادلات من 18 مباراة.

وكان لوشيسكو قد توج مع الهلال بلقبي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي خلال عامي 2019 و2020، إلا أنه خسر مؤخرًا صدارة الدوري أمام الشباب قبل أن يسقط بثلاثية مع الرأفة أمام النصر في مباراة كأس السوبر السعودي.