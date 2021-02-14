كومان يتحلى بالتواضع قبل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، رونالد كومان أن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا ستكون متكافئة.

ويواجه برشلونة باريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد غد الثلاثاء، على ملعب البلوجرانا، كامب نو.

وأوضح كومان (57 عامًا) عقب انتصار برشلونة الكاسح على ديبورتيفو ألافيس (5-1) أمس السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، أن حظوظ الفريقين في التأهل لدور الثمانية متساوية، رغم ترشيحات المحللين التي ترجح كفة باريس سان جيرمان.

ولم يمنح المدرب الهولندي أي أفضلية، سواء لبرشلونة أو لباريس سان جيرمان، بقوله: “سندخل بطموحات كبيرة، وعلينا أن نقدم مباراة كبيرة ومتكاملة؛ بفاعلية في الهجوم، وقوة وحسم في الدفاع”.

ويرى المدير الفني السابق للمنتخب الهولندي، أن باريس سان جيرمان يمتلك إمكانيات فردية كبيرة، وقوية للغاية، وأشار إلى أنه من أجل عبور هذه العقبة، يجب أن يكون كل لاعبي برشلونة المتاحين في يومهم.

كما تطرق كومان للحديث عن الفترة الرائعة التي يمر بها أسطورة وقائد البرسا ليونيل ميسي، الذي سجل هدفين من الخماسية أمام ديبورتيفو ألافيس، حيث أكد المدير الفني السابق لإيفرتون الإنجليزي، أن النجم الأرجنتيني يتمتع بـتركيز كبير، وهو سعيد بتواجده مع الفريق حاليًا.

وعن تألق الجناح البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو (21 عامًا)، الذي سجل هدفين في شباك ديبورتيفو ألافيس، وأهدى البرسا هدف الانتصار أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، في أول مباراة له كأساسي بقميص الفريق الكتالوني، قال كومان إن امتلاك اللاعب للثقة في نفسه أمر مهم، ويجب منح اللاعبين فرصة للتأقلم، لاسيما عندما يتعلق الأمر بلاعب صغير السن ينضم لناد بحجم البلوجرانا.

وبعد تحقيق فوز كاسح وعريض على ديبورتيفو ألافيس واحتلال وصافة الدوري الإسباني مؤقتًا، يدخل العملاق الكتالوني مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام الباريسيين بثقة كبيرة، في ظل تألق معظم عناصر الفريق خلال الفترة الأخيرة.