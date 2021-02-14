بطل دوري ابطال افريقيا 2014 يتولى تدريب مولودية وهران

أعلن نادي مولودية وهران الجزائري، اليوم الأحد، تعيين خير الدين مضوي، مديرًا فنيًا جديدًا له حتى نهاية الموسم الحالي، عقب فوز الفريق بسداسية نظيفة على ضيفه اتحاد بسكرة في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وكان مولودية وهران انفصل منتصف يناير الماضي بالتراضي عن مدربه الفرنسي بيرناد كازوني، ليخلفه مساعده عمر بلعطوي الذي لم يستمر طويلا في هذا المنصب.

ومن المقرر أن يظل بلعطوي، ضمن الجهاز الفني الذي يقوده مضوي، المدرب السابق لنادي الخليج السعودي، وحامل لقب دوري ابطال افريقيا 2014 مع وفاق سطيف، وصاحب المركز الخامس في كأس العالم للأندية آنذاك.

يذكر أن مولودية وهران يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الجزائري مناصفة مع شبيبة القبائل وفي رصيدهما 21 نقطة.