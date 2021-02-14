الزمالك يؤكد جاهزية فرجاني ساسي لقمة الدوري المصري امام الاسماعيلي

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك المصري، اليوم الاحد، أن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق سليم وجاهز لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

وقال محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن فرجاني ساسي أدى تدريبات تأهيلية داخل صالة الألعاب الرياضية اليوم لتفادي الإجهاد، حيث فضل الجهاز الفني منح اللاعب أكبر قسط من الراحة بعد مشاركته في اللقاء الأخير أمام مولودية الجزائر، الذي انتهى بالتعادل.

وأوضح أن فرجاني ساسي لا يُعاني من أي إصابة، وسيتواجد في التدريبات الجماعية بداية من غدًا بشكل طبيعي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد ثماني نقاط.