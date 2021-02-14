فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة كوكاكولا والانتاج الحربي في كأس مصر

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “كوكاكولا والانتاج الحربي” ضمن منافسات دور 32 من كأس مصر، في إحدى مباريات اليوم الاحد 14-2-2021، والتي أقيمت على ملعب المقاولون العرب “الجبل الأخضر”.

ونقل بث مباشر مباراة كوكاكولا والانتاج الحربي على قناة أون تايم سبورتس 3، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

نجح فريق دوري الدرجة الثانية المصري “كوكاكولا” في تحقيق المفاجئة بإقصاء نادي “الانتاج الحربي” الذي يقوده المدرب المخضرم “حمادة صدقي” من دور 32 بكأس مصر.

ولم تشهد المباراة فرص كثيرة، بخلاف حصول نادي الانتاج الحربي على ضربة جزاء في الدقيقة (68)، أهدرها “مامادو نياس” ليفوت على فريقه فرصة التقدم في النتيجة.

وفى الدقيقة (92)، تلقى حمادة صدقي صدمة قوية بعدما احتسب الحكم “محمد التابعي” ضربة جزاء لفريق كوكاكولا سجل منها هدف الانتصار، ليصعد إلى دور 16 ويصطدم بفريق “بتروجيت” الذي تأهل على حساب المقاولون العرب.

وبدأ نادي “كوكاكولا” بطولة كأس مصر من الدور التمهيدي الثاني، حيث نجح في الفوز على “بهتيم” بهدفين نظيفين.

وواصل كوكاكولا مشواره في كأس مصر بعدما تغلب على “جمهورية شبين والسكة الحديد” بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراتين بالتعادل السلبي في الدور الثالث والرابع على الترتيب، قبل ان يصطدم بالانتاج الحربي في دور 32، وينجح في تجاوزه ويتأهل إلى دور 16 في إنجاز تاريخي غير مسبوق للفريق.

في المقابل، تعد مباراة اليوم هي الأولى، والأخيرة لنادي الانتاج الحربي في كأس مصر هذا الموسم، حيث تم اعفاءه من خوض الأدوار التمهيدية، باعتباره احد الأندية التي تلعب في الدوري المصري الممتاز.

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