يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 18، والذي شهد هزيمة تاريخية للهلال من ضمك (قبل الاخير) فى ختام مباريات الجولة.

سقط فريق الهلال في فخ الخسارة أمام مضيفه ضمك بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 14-2-2021، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

ويدين ضمك بالفضل في هذا الفوز للاعبه فاروق شافعي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتوقف رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الثالث وكان له فرصة التقدم الى المركز الثاني فى جدول الترتيب اذا ما حقق الفوز اليوم، فيما رفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

ومن المقرر ان تقام منافسات الجولة الـ19 فى الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) يوم الاربعاء الموافق 17 فبراير 2021،

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 18

1- الشباب 38 نقطة

2- الاهلي 34 نقطة

3- الهلال 33 نقطة

4- الاتحاد 29 نقطة

5- الاتفاق 27 نقطة

6- التعاون 25 نقطة

7- النصر 25 نقطة

8- القادسية 25 نقطة

9- الوحدة 24 نقطة

10- أبها 24 نقطة

11- الفتح 22 نقطة

12- الفيصلي 20 نقطة

13- الباطن 20 نقطة

14- الرائد 19 نقطة

15- ضمك 16 نقطة

16- العين 13 نقطة

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