نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش في الدوري الانجليزي “هدية جديدة للسيتي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ووست بروميتش في الدوري الانجليزي، في إحدى مباريات اليوم الاحد 14-2-2021 ضمن الجولة 24، على ملعب “ذا هاوثورنس”، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريج باوسون”.

واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تعادله المخيب 1-1 مع مضيفه وست بروميتش ألبيون.

ورفع يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما ارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 13 نقطة، لكنه ظل في المركز قبل الأخير.

تقدم ويست بروميتش بهدف مفاجيء عن طريق السنغالي مباي دياني في الدقيقة الثانية، لكن البرتغالي برونو فيرنانديز أحرز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 44.

بهذا الهدف، انفرد فيرنانديز بالمركز الثاني في قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 14 هدفا، بفارق 3 أهداف خلف النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

يأتي هذا التعادل، ليزيد من حالة الإحباط لدى جماهير يونايتد، خاصة وأن الفريق حقق انتصارين فقط في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة.

شهد الشوط الاول هدف مبكر لفريق وست برويتش فى الدقيقة الثانية، سجل الهدف السنغالي “مباي دياني”، من صناعة “كونور كالاغر”.

وفى الدقيقة 44 تعادل مانشستر يونايتد عن طريق البرتغالي “برونو فرنانديز”، بعد ان حول عرضية لوك شو بالقدم اليسري من لمسة واحدة فى الشباك، ليصل “برونو” الى الهدف رقم 14 له فى البريميرليج خلف محمد صلاح متصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدف.

نقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد ووست بروميتش” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

واصل مانشستر يونايتد ابتعاده عن صدارة جدول الترتيب لصالح جاره “مانشستر سيتي” بعدما فرط في الانتصار أمام “ايفرتون” في الجولة الماضية ليكتفي بالتعادل.

وتعادل مانشستر يونايتد في آخر مباراة خاضها خارج ملعبه وكانت أمام “آرسنال” ليحقق أفضل سلسلة له حتى الآن خارج أولد ترافورد، حيث لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 18 مباراة خارجية، انتصر في 14 وتعادل في 4.

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