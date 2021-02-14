شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في قمة مباريات اليوم ببطولة الدوري الاسباني، والتي استضافها ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن الجولة 23، مساء اليوم الأحد 14 فبراير 2021.

ومنح النجم الفرنسي الجزائري كريم بنزيمة الأفضلية للنادي الملكي بتصويبة قوية من على حدود منطقة جزاء فالنسيا عند الدقيقة 12 بتصويبة قوية سكنت الزاوية اليسرى البعيدة للحارس خوامي دومينيك.

جاء الهدف بعدما تسلم بنزيمة كرة جميلة من توني كروس خارج منطقة جزاء فالنسيا أثناء هجمة مرتدة سريعة قادها داني كاربخال، وبعد خمس تمريرات من قدم لقدم انتهت بتصويبة مقوسة بباطن قدم بنزيمة من على خط ال18 لتذهب على أقصى يسار حارس المرمى.. هدف جميل وملعوب من الريال.

وتلقى ريال مدريد ضربة قوية قبل مواجهة اتلانتا في دوري أبطال أوروبا بتعرض الظهير الأيمن داني كاربخال لإصابة بعد تدخل قوي من البرتغالي جاديش استوجب بطاقة صفراء.

وأضطر زيدان لاستبدال داني كاربخال بمواطنه لوكاس فاسكيز في الدقيقة 27، وما هي سوى دقائق قليلة وتمكن فاسكيز من صناعة الهدف الثاني.

واستقبل النجم الألماني “توني كروس” تمريرة عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء من لوكاس فاسكيز، قابلها بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة، لتسكن الزاوية اليسرى للحارس دومينيك عند الدقيقة 42.

ودخل ريال مدريد مباراة اليوم بطموح رد الاعتبار من الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام فالنسيا على ملعب المستايا في مباريات الدور الأول من الدوري الاسباني، حيث سقط بنتيجة 1/4، علمًا بأنه كان السباق في التسجيل.

فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني “ثنائية لبنزيمة وكروس”