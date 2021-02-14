صفقات ريال مدريد | زيدان يرفض التعاقد مع هدف برشلونة

يرفض نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع أحد اللاعبين المستهدفين من قبل مواطنه برشلونة لضمهم في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن أحد الوسطاء عرض على ريال مدريد التعاقد مع جناح فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، فلوران توفين، الذي سينتهي عقده في الصيف المقبل، وبالتالي سيحسم النادي الملكي الصفقة مجانًا.

لكن وفقًا للشبكة الإسبانية فإن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان رفض ضم توفان (28 عامًا)، حيث يرى المدرب الفرنسي أن جناح مارسيليا لن يقدم الإضافة المرجوة لهجوم الميرنجي.

وأوضحت أن زيدان يفضل الاعتماد على الأجنحة الحالية في قائمة ريال مدريد؛ رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، وإيدين هازارد، بدلًا من جلب توفين.

كما أكدت الديفنسا سنترال، أن ريال مدريد سيتحرك فقط للتعاقد مع نجم وهداف باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إذا أراد تدعيم هجوم الفريق.

جدير بالذكر أن فلوران توفين أحد اللاعبين المستهدفين من قبل برشلونة، في حالة الاستغناء عن جناح الفريق عثمان ديمبلي كثير الإصابات.