صلاح والغطس.. اتهامات مستمرة لنجم ليفربول!

اتهم المهاجم البريطاني السابق، دين أشتون، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بالغطس خلال مباريات البريميرليج.

ورغم تسجيل صلاح للهدف رقم 17 في الدوري الإنجليزي، إلا أن ليفربول تعرض للخسارة بنتيجة (1-3) أمام ليستر سيتي، أمس السبت، ليواصل الريدز ترنحه في البريميرليج الموسم الحالي 2020/21.

وتوقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.

وقال مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي السابق، دين أشتون في تعليقه على أداء النجم المصري لإذاعة “talkSPORT” البريطانية: “انظر هل يجب معاقبة صلاح على هذا السقوط، اعتقد أن الالتحام الذي حدث مع لاعب ليستر لم يصل لرباط حذاؤه”.

وأضاف مهاجم نورويتش سيتي السابق: “كلما زاد غطس صلاح سيتجاهل الحكام ذلك، هو يبطء خطواته لتبدو كأنها ركلة جزاء، لكن في الواقع لا يوجد خطأ. سيتعرض للنقد مجددًا بسبب الطريقة التي يسقط بها”.

ويقصد أشتون لقطة صلاح مع الظهير الأيسر لليستر سيتي، ريكاردو بيريرا في الدقيقة 12، وكانت النتيجة لا تزال (0-0).

وتجدر الإشارة إلى أن صلاح تعرض لنفس الاتهامات من قبل، لكن المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب قد دافع عن النجم المصري في نوفمبر الماضي، بعد تعادل الريدز (1-1) مع وست هام يونايتد.

جدير بالذكر أن دين أشتون سجل 22 هدفًا في تاريخه بالدوري الإنجليزي مع نوروتش سيتي ووست هام يونايتد، بالإضافة لتمثيله منتخب إنجلترا الأول في مباراة دولية واحدة عام 2008.