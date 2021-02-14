عاجل | محمد صلاح يعد جمهور ليفربول باستفاقة قوية عبر تغريدة في تويتر

قدم متصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم “محمد صلاح” وعدًا لجمهور ليفربول بعد السقوط الكارثي لفريق ليفربول على مدار المباريات الماضية في البريميرليج، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر بعد عصر اليوم الأحد.

وقال محمد صلاح موجهًا حديثه لعشاق ليفربول “لقد كانت فترة صعبة لأسباب عديدة، نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية، ولن نسمح بانتهاء موسمنا وفق النتائج الأخيرة التي تعرضنا لها، هذا وعدي لكم جميعًا”.

وتأتي هذه التغريدة بعد 24 ساعة من سقوط ليفربول على ملعب ليستر سيتي بنتيجة 1/3 في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن ليفربول كان السباق في التسجيل عند الدقيقة 67 بواسطة محمد صلاح.

وكان ليفربول قد خسر مباراة قمة الدوري الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي على ملعب آنفيلد روود بنتيجة 4/1.

وارتكب الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر عدد من الهفوات القاتلة التي كلفت فريقه 3 أهداف أمام مانشستر سيتي وهدفين أمام ليستر سيتي.

وتراجع ليفربول إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة واضحة عن مانشستر سيتي المتصدر والذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى أمام أستون فيلا.

وباتت فرص احتفاظ ليفربول بالمركز الرابع مهددة، حيث لعب 24 مباراة مقابل 23 مباراة لملاحقه الأول “تشيلسي” الذي يحتل المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وكذا وست هام يونايتد صاحب المركز السادس بنفس الرصيد وب23 مباراة.

وكانت تغريدة محمد صلاح الموجهة إلى جمهور ليفربول هي الأولى له عبر موقع التغريدات القصيرة منذ 17 يومًا عندما قدم التهنئة للاعبي منتخب مصر لكرة اليد على الأداء الذي ظهروا به في كأس العالم لكرة اليد 2021.