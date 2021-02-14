الدوري الايطالي | ميلان تحت رحمة الانتر ولاتسيو بعد السقوط المروع أمام سبيزيا

اعترف المدير الفني لإيه سي ميلان، ستيفانو بيولي بأن فريقه استحق الخسارة أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي، مساء أمس السبت.

وخسر ميلان الذي يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو، خارج ملعبه (0-2)، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر الدوري الإيطالي هذا الموسم 2020/21.

وتفوق فريق سبيزيا على ميلان تمامًا، حيث لم يسدد لاعبي الروسونيري أي كرة بين الثلاث خشبات طيلة المباراة، وهي المرة الأولى التي لا ينجح فيها اللومبارديون القيام بذلك في الدوري الإيطالي، منذ أغسطس 2019.

وكان سجل ميلان يخلو من الهزائم في الدوري الإيطالي حتى بداية يناير المنصرم، لكنه خسر الآن 3 مباريات بجميع المسابقات منذ خسارته الأولى أمام يوفنتوس (1-3) في الكالتشيو، لكن بيولي يعتقد أن تلك الهزيمة أمام سبيزيا هي: “أول خسارة مستحقة”.

وتقلص فارق النقاط بين ميلان مع أقرب ملاحقيه الإنتر لنقطتين، وذلك قبل أن يلتقي النيراتزوري مع لاتسيو، مساء اليوم الأحد.

ويشعر بيولي (55 عامًا) بأن فريقه عليه إيجاد طرق لتحقيق الانتصارات عندما لا يلعب جيدًا، حيث قال في تصريحات صحفية: “لسنا فريقًا يمكنه الفوز عندما لا يؤدي جيدًا. حاولنا التركيز على الجودة والشراسة والإيقاع وليس على بذل الجهد”.

وأضاف: “استحق سبيزيا الفوز، كانت مباراة سيئة بالنسبة لنا، علينا أن نبدأ من جديد عن اقتناع، يجب أن يكون لنا رد فعل وبالتأكيد سنفعل ذلك، ونتعهد بأن نبذل أفضل ما بوسعنا خلال مواجهة الإنتر المقبلة”.

سبيزيا الذي يشارك في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه هذا الموسم، سدد 17 كرة على مرمى الروسونيري مقابل 7 للفريق اللومباردي خلال المباراة.

وبهذه النتيجة حصد سبيزيا 13 نقطة من أصل 24 ممكنة، أمام فرق النصف الأعلى من جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وجمدت الهزيمة رصيد الروسونيري عند النقطة 49 في المركز الأول، وهو ما يُعني خسارته لصدارة الدوري الإيطالي إذا انتصر الإنتر على لاتسيو، مساء اليوم الأحد؛ حيث يمتلك النيراتزوري في جعبته 47 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

أما سبيزيا فقد رفع رصيده للنقطة 24، من 22 مباراة ليحتل بهم المركز الـ13، بعدما حقق الانتصار السادس له في الدوري الإيطالي هذا الموسم 2020/21.

جدير بالذكر أن ميلان تنتظره مواجهة صعبة ضد الإنتر في الجولة المقبلة بالدوري الإيطالي، 21 فبراير الجاري.