أون تايم سبورت ضمن القنوات الناقلة لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في كرة السلة

أعلنت قناة أون تايم سبورت المصرية بأنها ستكون ضمن القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في كرة السلة لحساب نهائي كأس ملك اسبانيا 2021، والمقرر له مساء اليوم الأحد 14 فبراير 2021.
وستقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة على صالة ويزينك سنتر التاريخية في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي تتسع لـ 12 ألف مقعد.
وترشح ريال مدريد يوم أمس السبت إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه بفارق 6 نقاط فقط عن إبيروستار تينيريفي، وبعد بثلاث ساعات لحق به برشلونة للمباراة النهائية بفضل تجاوزه لعقبة باسكونيا بنتيجة 68/77.
وقالت قناة اون تايم سبورت المصرية تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر “انتظروا مباراة نهائي كأس ملك اسبانيا لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً (توقيت مصر) على قناة اون تايم سبورت 3”.
وأوضحت التغريدة تردد قناة اون تايم سبورت 3 على النحو التالي:
تردد 12303، معدل الترميز 27500، استقطاب أفقي.
تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس ملك اسبانيا لكرة السلة تقرر إقامتها في عام 2021 بمدينة مدريد، وشارك فيها 8 أندية من بينهم خوفينتوت بادالونا ويونيكاخا ملقة وفالنسيا وسان بابلو بورغوس.
ولن تكون قناة أون تايم سبورتس المصرية الوحيدة التي ستهتم بنقل مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في المنطقة العربية، حيث ستنقل كذلك على القناة الرياضية المغربية (3) وقناة الشارقة الرياضية الإماراتية.
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