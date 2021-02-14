بث مباشر | مشاهدة مباراة الوصل والنصر في الدوري الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “الوصل والنصر”، في إحدى مباريات اليوم الاحد 14-2-2021، ضمن الجولة 16 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

وينقل البث المباشر لمباراة “الوصل والنصر” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عامر عبد الله”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مواجهة الوصل والنصر على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتنطلق في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الامارات.

عاد المضيف في مباراة اليوم “النصر” إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري الاماراتي، بفوزه على “خورفكان” بالجولة الماضية، وذلك بعد تعادله مع الوحدة، وخسارته أمام “شباب الأهلي دبي، والجزيرة”.

ويتواجد النصر في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاماراتي وفي رصيده 27 نقطة، جمعها من 15 مباراة، انتصر في 8 مباريات، وتعادل في 3، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 26 هدفًا، واستقبلت شباكه 17.

في المقابل، لم يتذوق نادي الوصل طعم الخسارة في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الاماراتي، حيث فاز في 3 مناسبات، وتعادل مرتين.

ورغم ذلك يقبع الوصل في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، جمعها من 15 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 2، وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا، وتلقت شباكه 25.

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