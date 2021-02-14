بايرن ميونخ: “اوباميكانو أحد أعمدة المستقبل في بافاريا”

يرى حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني أن دايو اوباميكانو سيكون “عضوًا مهمًا للغاية في فريقنا خلال الأعوام المقبلة” بعد إعلان متصدر البوندسليجا عن ضم المدافع الفرنسي الشاب من صفوف لايبزيج.

وينضم أوباميكانو 22/ عامًا/ لصفوف النادي البافاري في الأول من يوليو المقبل بعقد يمتد حتى 2026 في صفقة بلغت 42 مليون و500 الف يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع لايبزيج.

وقال هانز فليك مدرب بايرن ميونخ “سعيد بنجاحنا في التعاقد مع دايو ، لكن هدفنا هو الظهور بشكل طيب في الوقت الحالي والأمر ذاته ينطبق على دايو في لايبزيج”.

وتعتبر الصفقة باهظة بالنسبة لبايرن خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا، حيث تعد ثالث أغلى صفقة يبرمها النادي بعد الصفقة القياسية بالتعاقد مع لوكاس هيرنانديز مقابل 80 مليون يورو وليروي ساني مقابل حوالي 50 مليون يورو.

وجاء التعاقد مع اوبامينكو لتغطية الرحيل المحتمل للمدافع النمساوي ديفيد ألابا الصيف المقبل بجانب عدم وضوح مصير المدافع جيروم بواتينج مع الفريق.

وإنضم أوباميكانو إلى لايبزج في 2017 قادمًا من سالزبورج وبفضل تألقه في البوندسليجا بات يشارك مع المنتخب الفرنسي الأول.

وقال أوليفر مينزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيج “بالتأكيد كنا نود الإبقاء على دايو اوباميكانو في صفوف لايبزيج، لكن دايو نوه إلينا بشكل واضح وفي توقيت مناسب بأنه يرغب في خوض تحديات جديدة هذا الصيف وأن يقطع الخطوة التالية (في مسيرته)”.

من جانبه قال ماركوس كروش المدير الرياضي للايبزج أن أوباميكانو “لاعب صاحب مهارات إستثنائية”.

وأضاف “حقيقة أنه سيرحل عنا في نهاية الموسم مؤسفة، بالتأكيد ، نظرا لأدائه مع لايبزج لكن في الوقت ذاته فإن الأمر كان متوقعًا في مرحلة ما”.

وتغلب لايبزيج أمس الأول الجمعة على أوجسبورج 2 1/ ليدعم مكانته في المركز الثاني لكن بإمكان بايرن أن يستعيد فارق النقاط السبع التي تفصله عن لايبزيج أقرب ملاحقيه في الصدارة عبر الفوز ملعب ارمينيا بيلفيلد غدًا الإثنين.

وعاد بايرن إلى المنافسة المحلية بعد فوزه بلقب مونديال الأندية في قطر الخميس الماضي على حساب تيجريس أونال المكسيكي ليحصد لقبه السادس في غضون عام واحد.

وسافر بايرن إلى الدوحة دون خافي مارتينيز وليون جوريتسكا بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد بينما تبينت إصابة توماس مولر بالعدوى أثناء تواجده في قطر، ليتأكد غياب جوريتسكا ومولر عن مواجهة بيلفيد بجانب سيرج جنابري.

وقال فليك “سننتظر لنرى وضعية توماس”.

وأضاف “ليون لم يتدرب معنا اليوم لأنه شعر بآلم في ربلة الساق (السمانة) ، لا أعتقد أنه سيكون خيارًا متاحًا غدًا، سننتظر لنرى موقف خافي”.

وأكد فليك أن بواتينج الذي غاب عن مواجهة تيجريس اونال لأسباب شخصية “لن يشارك غدا رغم خوضه الحصة التدريبية اليوم”.