الامارات | هل فقد ليفربول اللقب؟ كلوب يرد بكلمة واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن هل فقد ليفربول اللقب؟ كلوب يرد بكلمة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه فقد فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي بعدما نزف 32 نقطة في 24 مباراة وبات يمتلك في رصيده 40 نقطة في المركز الرابع المهدد بالانتقال إلى تشيلسي في حال فوز "البلوز" على نيوكاسل، الإثنين، مشيراً إلى أن مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا الأقرب للتتويج لكونه يحلق في القمة برصيد 53 نقطة.

وردّ كلوب بكلمة واحدة على سؤال أحد الإعلاميين في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة القاسية أمام ليستر سيتي 1-3، السبت، في الجولة 24، فيما إذا ليفربول فقد اللقب وفرصة المنافسة، وقال: "لا"!، موضحاً: "لا أعتقد أن بإمكاننا تقليص الفارق هذا الموسم.. علينا حاليا تجنب ارتكاب الأخطاء.. لم نقم بهذا الأمر في هدفين من الأهداف الثلاثة، التي سكنت شباكنا اليوم".

وأضاف: "النتائج ترتبط إلى حد كبير بما تقدمه داخل الملعب، واليوم على سبيل المثال، كنا نستحق الفوز خلال الجزء الأكبر من المباراة، إذا لم نرتكب الخطأين في نهاية المطاف".

ويتعرض ليفربول إلى هزات كثيرة بداية بخسارته الثالثة على التوالي، مروراً بغياب التفاهم والانسجام بين اللاعبين، وانتهاء بإخفاقات الحارس البرازيلي أليسون بيكر والتي أضرت بالفريق كثيراً وأفقدته اتزانه، فيما تبقى النقطة الوحيدة المضيئة تصدر المصري محمد صلاح قائمة الهدافين برصيد 17 نقطة.

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