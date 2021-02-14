الامارات | دوري الخليج العربي.. الفجيرة يحول تأخره إلى فوز كبير على الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الخليج العربي.. الفجيرة يحول تأخره إلى فوز كبير على الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول الفجيرة تأخره بهدفين إلى الفوز على ضيفه الظفرة باربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي ليصبح رصيده 10 نقاط في المركز الثاني عشر، مقابل 16 الظفرة العاشر، وبرز الى الواجهة نجم الفجيرة التونسي فراس بالعربي كافضل لاعب في المباراة لصناعته الكثير من الهجمات.

وشهدت المباراة حالتي طرد للاعبي الظفرة، وثلاث ضربات جزاء كانت الاولى بعد تعرض الاسباني بيدرو للعرقلة داخل الجزاء من قبل البرازيلي الفارو تمت مراجعتها من قبل (الفار) سجل منها نفس اللاعب الهدف الأول لفريقه في الدقيقة التاسعة، وحصل الظفرة على ضربة جزاء ثانية بعد عرقلة بيدروكوندي من قبل أحمد مال الله، سددها كوندي قوية الى شمال الحارس مسجلا الهدف الثاني (36)، قبل ان يسجل الفجيرة هدف التقليص عن طريق السويدي كرستيان صمؤيل (45+1)، بعد ان اكمل كرة ارتدت من حارس الظفرة.

وتدخل الفار لالغاء ضربة جزاء للفجيرة 55 وحولها لضربة حرة مباشرة خارج المنطقة لكنه منح بطاقة حمراء للاعب المغربي عصام العدوة بعدها بدقيقتين منح الحكم بطاقة حمراء ثانية للحارس عبد الله سلطان (58) ليلعب الظفرة بتسعة لاعبين، واستفاد الفجيرة من النقص العددي للمنافس، وتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق احمد سليمان الزيودي (63)، قبل أن يحصل الفجيرة على ضربة جزاء بسبب تعرض السويدي كريستيان للعرقلة ونجح اللاعب في ترجمتها إلى الهدف الثالث (66).

وعاد نفس اللاعب وسجل اللاعب نفسه الهدف الرابع بكرة راسية 79، الغي بتدخل من تقنية الفديو بداعي التسلل، وختمها الفجيرة بهدف رابع سجله علي عبد (90+5).

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