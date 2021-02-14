الامارات | "الهاتريك الثاني" لمبخوت يوجه بوصلة الجزيرة نحو لقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن "الهاتريك الثاني" لمبخوت يوجه بوصلة الجزيرة نحو لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المهاجم الدولي علي مبخوت "هاتريك" للمرة الثانية على التوالي، عندما قاد الجزيرة للفوز على اتحاد كلباء بستة أهداف دون رد في الجولة الـ 16 من دوري الخليج العربي، بعدما كان قد أحرز الهداف التاريخي لـ "فخر أبوظبي" في الجولة الماضية "هاتريك" قاد به الفريق للفوز على الظفرة بخمسة أهداف مقابل هدف.



وعقب تلقيه العديد من الانتقادات في بداية الموسم إذ لم يحرز مبخوت أي أهداف في أول ثلاث جولات من مسابقة الدوري، استعاد المهاجم الدولي توهجه، وأسهم إحرازه ستة أهداف في آخر مباراتين إلى تقدمه إلى صدارة لائحة هدافي الدوري برصيد 14 هدفاً متفوقاً على لاعب بني ياس، البرازيلي جواو بيدرو الذي يمتلك في رصيده 12 هدفاً.



ولم يفوت الجزيرة الهدية التي قدمها له العين، أمس، بفوز "الزعيم" على الشارقة بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيد "الملك" عند 36 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي وصل إليه "فخر أبوظبي"، وتصبح المنافسة أكثر إثارة بين الفريقين في الجولات المقبلة.

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