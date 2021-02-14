الامارات | محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لجمهور ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لجمهور ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول النجم المصري محمد صلاح، رسالة إلى جمهور ليفربول بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق مؤخراً ومنها تلقي 3 هزائم متتالية كان أخرها أمام ليستر سيتي ليفقد الفريق فرصته بنسبة كبيرة في الحفاظ على لقب بطولة الدوري، وصاحب نشر الرسالة بصورة لفريق ليفربول أثناء احتفاله بأحد الأهداف.



وكان محمد صلاح قد أحرز هدف فريقه أمس في المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 1-3 ليواصل النجم المصري صدارته لهدافي بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.



ونشر محمد صلاح تغريده على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (توتير): "لقد كانت فترة صعبة لأسباب عديدة، نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية، ولن نسمح بالنتائج الأخيرة التي تعرضنا لها بأن تؤثر علينا هذا هو وعدي لكم جميعاً".



ولاقت رسالة صلاح تفاعل كبير من جمهور اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي حيث قاموا بتشجيعه على ما يقوم به من أجل الفريق.

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