شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يحقق رقمًا مميزًا مع جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النجم المصري مصطفى محمد، مهاجم جالاتاسراي التركي، رقمًا مميزًا مع فريقه الجديد بعدما نجح في التسجيل في أول ثلاث يخوضها مع أصحاب القميص الأحمر والأصفر في الدوري التركي.

وحسب موقع demokrat-haber التركي، فقد أصبح مصطفى محمد أول لاعب يحقق ذلك مع جالاتاسراي منذ الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لاعب الفريق السابق والهلال السعودي حاليًا، والذي حقق ذلك عام 2017.

وفي حال استمر ابن الزمالك في التسجيل في المباراتين القادمتين فسيعادل رقم «جوميز» الذي نجح في الحفاظ على سلسلة التسجيل المتتالي في الدوري التركي لخمس مباريات متتالية.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل 4 أهداف مع جالاتاسراي حتى اللحظة بعد خوضه 4 مباريات بواقع ثلاثة في الدوري التركي و1 في كأس تركيا.

وجاء آخر أهدافه خلال مباراة فريقه التي خاضها، اليوم الأحد، أمام قاسم باشا في الدوري التركي من ركلة جزاء في الدقيقة 89 قاد بها الفريق للفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.