شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يكتفى بتدريبات تأهيلية.. وباتشيكو يرفع معدل اللياقة للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهلية داخل صالة الجمنازيوم، على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، أنه فضل خضوع اللاعب لتدريبات تأهيلية في صالة الجمنازيوم لتفادي الإجهاد، حيث فضل الجهاز منح اللاعب أكبر قسط من الراحة بعد مشاركتة في اللقاء الأخيرة بشكل كامل.

وأوضح أن فرجاني ساسي لا يعاني من أي إصابة، وسيتواجد في التدريبات الجماعية بداية من غدا بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، على هامش المران الجماعي، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

قام الجهاز الفني، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث تولى باتشيكو ومدحت عبد الهادي وبيدرو الإشراف على تدريب كل مجموعة.

وأدت المجموعات الثلاث تدريبات فنية وبدنية، بجانب سباق سرعات لبعض الدقائق.

ويسعى الجهاز الفني إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدوري، لحساب الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في المباراة التي تقام على يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.