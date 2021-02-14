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وزير الرياضة يستدعى أشرف قاسم وعبدالحليم علي لحسم الخلافات بينهما

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الثنائي أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، وعبدالحليم على مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي، للحضور إلى مكتبه، وذلك من أجل حسم الخلافات بين الثنائي.

واشتكى «العندليب» من تدخل أشرف قاسم في عمله، وإلغاء بعض القرارات التي يقوم بإصدارها ضد لاعبين في الفريق، وتهميش دوره، مما أثار حفيظة عبدالحليم على وكان يفكر في تقديم إستقالته في أكثر من واقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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