شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خططية فى الزمالك ومران قوي لحراس مرمى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على هامش المران الجماعي على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أدت كل مجموعة الحصة التدريبة في جزء من الملعب. وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذي شاركوا في لقاء مولودية الجزائر، وتولى جايمي باتشيكو الإشراف على تدريب هذه المجموعة، وشارك كلاعب في الوحدة التدريبة.

وحرص المدير الفني على أن تكون الفقرة خفيفة حتى لا يتعرض أي لاعب للإجهاد العضلي، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة خفيفة في جزء من الملعب بدون حراس مرمي.

وخاض باقي لاعبو الفريق تدريبات فنية قوية تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة قوية في جزء من الملعب شارك فيها حمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وأشرف بن شرقي وأحمد فتوح، وظهر الجميع بمستو جيد.

كما دخل رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبورجيلة.

وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الرباعي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد عواد والسيد عطية، في التصدي للتسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب سرعة رد الفعل.

وظهر الرباعي بمستوى جيد خلال التدريبات في ظل رغبة كلا منهم في حجز مقعده بالتشكيلة الأساسية للفريق. ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.