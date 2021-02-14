شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يتفوق على ميسي وكريستيانو ومبابي في ترتيب «البيج فايف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفوق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، على عملاقة الدوريات الكبرى في قائمة ترتيب هدافي البيج فايف.

ووصل رصيد النجم المصري إلى 17 هدفا مع فريقه المترنح، متفوقا بفارق هدف عن كلا من كريتسيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ولويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وبهدفين عن الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة.

وتصدر الترتيب العملاق البولندي، ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني برصيد 24 هدفا، وجاء النجم المصري، محمد صلاح، وصيفا برصيد 17 هدفا.