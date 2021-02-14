شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يتعادل أمام لوريان بالدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدرك موناكو، التعادل بصعوبة أمام ضيفه لوريان (2-2) اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وعلى ملعب لويس الثاني، جاءت ثنائية الضيوف بواسطة تيريم موفي في الدقيقة (7) من ضربة جزاء، والدقيقة (62). بينما سجل على هدفي أصحاب الأرض وسام بن بدر في الدقيقة (48) من علامة جزاء، والدقيقة (90).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد موناكو إلى 49 نقطة بالمركز الرابع بينما بلغ لوريان 23 نقطة بالترتيب الـ17 بالدوري الذي يقام بجمهور محدود.