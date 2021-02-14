شكرا لقرائتكم خبر عن سوسييداد يعمق جراح خيتافي في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمق ريال سوسييداد جراح مضيفه خيتافي بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1-صفر اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

رفع سوسييداد، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في الليجا، رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد خيتافي، الذي حصل على نقطة وحيدة من مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

تقمص السويدي أليكسندر أيساك دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف سوسييداد الوحيد في الدقيقة 30.