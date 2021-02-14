شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدعم زملاءه في ليفربول برسالة مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص النجم المصرى محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على دعم لاعبى فريقه بعد النتائج المتراجعة التي حققها الريدز خلال الفترة الماضية وكان آخرها الهزيمة من ليستر سيتي بثلاثية، وتراجع ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ونشر الفرعون المصري صورة للاعبي ليفربول أثناء الاحتفال بأحد الأهداف، وكتب «لقد كانت فترة صعبة لأسباب عديدة، نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية، لن نسمح بتراجع النتائج التي حصلنا عليها، أعدكم بذلك».

وخسر ليفربول آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي ضد برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

ومنذ الجولة الخامسة عشرة لم ينتصر ليفربول إلا في مباراتين فقط، وتعادل 3 مرات، وخسر 5 مباريات.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي بـ17 هدفا.

وكان ليفربول قد حقق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لأول مرة منذ موسم 1989-1990.