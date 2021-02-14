شكرا لقرائتكم خبر عن الكونفدرالية: كوليبالي يقود النجم الساحلي لإسقاط بوفالوز في عقر داره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النجم الساحلي التونسي، انتصارًا ثمينًا خارج قواعده على يونج بوفالوز الإيسواتيني، بنتيجة (2-1)، اليوم الأحد، على ملعب ترايد فيير، في ذهاب دور الـ32 (مكرر) لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسجل ثنائية فريق جوهرة الساحل، المهاجم سليمان كوليبالي في الدقيقتين (6 و74)، فيما سجل هدف يونج بوفالوز لاعبه بونجوا ماتسيبولا في الدقيقة (87).

وبعد هذا الانتصار خارج القواعد وضع النجم الساحلي، قدما في دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.