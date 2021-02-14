شكرا لقرائتكم خبر عن الكينية تشيبكويتش تحطم الرقم القياسي لخمسة آلاف متر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطمت العداءة الكينية بياتريس تشيبكويتش الرقم القياسي العالمي لسباق خمسة آلاف متر الأحد بعد أن قطعت المسافة في زمن بلغ 14 دقيقة و43 ثانية في موناكو لتتفوق على الرقم القياسي السابق بفارق ثانية كاملة.

وتحمل تشيبكويتش (29 عاما) أيضا الرقم القياسي لسباق ثلاثة آلاف متر وحققت انجازها الجديد اليوم في أجواء عاصفة.

وقالت العداءة الفائزة بعد السباق: «أنا سعيدة للغاية فرغم وجود رياح نجحت في الحفاظ على إيقاعي، وأنا سعيدة جداً بهذا الرقم القياسي العالمي».

وفاز العداء الأوغندي جوشوا تشيبتيجي ببطولة سباق‭ ‬الرجال مسجلا 13 دقيقة و14 ثانية، وتشيبتيجي هو أيضاً بطل العالم في سباق 10 آلاف متر.