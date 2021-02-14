شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» و«الفرسان» يضربان موعداً في نهائي دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

ضرب فريقا الشارقة وشباب الأهلي، موعداً في نهائي دوري الإمارات لكرة السلة للرجال، للعام الثاني على التوالي، بنجاحهما في تجديد فوزهما على ناديي البطائح والنصر على الترتيب في مباراة إياب نصف النهائي، وجاء فوز «الملك» على حساب جاره البطائح بنتيجة 79-63، فيما فاز «الفرسان» على «العميد» في ديربي دبي 92-79، ليعبر «الملك» بطل نسخة الموسم الماضي إلى النهائي ويدافع عن لقبه أمام وصيفه «الفرسان» في مباراتي الدور النهائي المقررتين يومي 6 و13 مارس المقبل، وفق نظام «بست أو 3» المتبع في الأدوار النهائية للبطولة التي تقام من مواجهتي ذهاب وإياب واللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة في حال تعادل الفريقين بعدد مرات الفوز.

ونجح شباب الأهلي والشارقة في تجنب حسابات «الفاصلة» والعبور مباشرة إلى الدور النهائي، بعد أن فازا في السادس من الشهر الجاري في مواجهتي ذهاب المربع الذهبي، والتي جاءت للشارقة على البطائح 100-78، بينما تغلب «الفرسان» على النصر بنتيجة 73-54.

وعرف الشارقة كيفية حسم لقائه أمام البطائح، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع 24-12 و22-17، فيما اكتفى البطائح بنيل الأفضلية في الربع الثاني 17-16، والتعادل بنتيجة الربع الرابع 17-17 التي لم تكن كافية لهم بالعودة بنتيجة المباراة، ليحسمها «الملك» 79-63، مؤكداً جدارته ببلوغ النهائي.

ونجح شباب الأهلي في بلوغ النهائي، بعدما أحكم لاعبوه قبضتهم على مجريات مباراة النصر في الإياب، وبسطوا نفوذهم على نتائج الفترات الأربع للقاء بواقع 27-22 و19-17 و21-18 و25-22، لتنتهي لمصلحة «الفرسان» 92-79 ويتأهل للنهائي بجدارة.

