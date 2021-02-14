13 ميدالية ملونة حصاد الإمارات في دولية «مسبار الأمل»

العصيمي: كلمات رئيس «دبي الرياضي» مصدر إلهام لبلوغ المجد

دبي: ”الخليج 365”

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة «مسبار الأمل» لـ«قوى أصحاب الهمم- الجائزة الكبرى دبي 2021» الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على متابعة سموه لأصحاب الهمم وسلامتهم، وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لنجاح أولى بطولات «أصحاب الهمم» في العالم بعد جائحة «كورونا»، لتغادر الوفود التي شاركت في نسخة «أم الألعاب» الدولة بصحة وسلامة.

وأوضح ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، أن كلمات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قبل انطلاقة الحدث بأسبوع منحت الجميع الإرادة والهمة العالية للوصول بالحدث إلى آفاق النجاح الذي ينشده كل من شارك في البطولة، كما عودتنا دبي، والتي باتت رقماً مهماً ومركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة «أصحاب الهمم».

وقال: «اهتمام سموه بأصحاب الهمم يمثل مصدر إلهام لكل من يسعى لبلوغ المجد ويعمل بمثابرة لتحقيق أهدافه بهمة كبيرة من أجل الوصول إلى القمة بسقف طموحات كبير عنوانه الإرادة والعزيمة، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من القيادة الرشيدة لتعزيز المكتسبات بحصد المزيد من الإنجازات في المحافل القارية والدولية، مسجلة العديد من النجاحات ليحمل «أصحاب الهمم» مشعل التفوق والإبداع.

وأضاف: «الإشادة الدولية بتنظيم دبي لهذا الحدث الاستثنائي هي ثمرة الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين من «أصحاب الهمم»، وثقتها بإمكانات هذه الفئة الفعالة في المجتمع من أجل خدمة الوطن، والذي يبث في أعماق وجدانهم الهمة والطموح بطاقاتهم الإيجابية المحرك الأساسي للتغلب على التحديات وكسر أي حواجز، وبالتالي متى وجدت الطاقة الإيجابية فهي قادرة على قهر الصعاب من أجل تحقيق الطموحات؛ ليحصدوا النجاح تلو الآخر، مما كان له المرود الإيجابي على تميز أولى بطولات فزاع لعام 2021، والتي حقق من خلالها الأبطال في دولة اللامستحيل التي تعشق التحدي طموحاتهم بحجز مقاعدهم في «بارالمبية طوكيو».

كما وجه العصيمي الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على متابعته الدقيقة واليومية لكل تفاصيل هذا الحدث العالمي المهم، ولكل من أسهم في إبراز وجه الإمارات ودبي المشرق، مما أسهم في نجاح أولى بطولات أصحاب الهمم في العالم.

وأضاف: «إشادة أندرو رئيس اللجنة البارالمبية الدولية والوفود التي شاركت في هذا الحدث العالمي المهم شهادة نجاح لنا جميعاً، ومسؤولية جديدة لتكرار مشهد التفوق في تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية».

وكان أبطالنا قد حققوا ميداليتين فضية وبرونزية في اليوم الأخير الذي كانت الإثارة عنوانه البارز، حينما حصل عباد علي عباد على المركز الثاني في رمي القرص «أف 37»، فيما فازت إنصاف النعيمي ببرونزية دفع الجلة «أف 34»، لترفع الإمارات غلتها من الميداليات إلى 13، بواقع 6 فضيات و7 برونزيات.

وفي ختام البطولة سجلت المغربية هند فريوا رقماً عالمياً جديداً في مسابقة الصولجان «أف 31»، بينما تحطمت 3 أرقام إفريقية عن طريق المغربية سعيدة عمودي في مسابقة دفع الجلة «أف 34»، والجزائري سيدالي في مسابقة 400 متر «تي 36»، والمغربي أيوب سادني في مسابقة 400 متر «ت 47».

وعلى صعيد الأرقام الآسيوية، فقد حقق الهندي كومار رقماً قارياً جديداً في القفز العالي «أف 47» وسار الأوزبكي خاكوموفا على الدرب نفسه في مسابقة دفع الجلة «أف 41».

وشهدت البطولة تحطيم 5 أرقام عالمية رغم التوقف الإجباري الطويل بسبب جائحة «كورونا» عن طريق الأوزبكي بوبي ريجون في مسابقة دفع الجلة «أف 40»، والمغربي عيسى بن طالب في 1500 متر «تي 37»، والفرنسية ماري رئيس اللجنة البارالمبية الفرنسية في مسابقة الوثب الطويل «تي 64»، والإيطالية أمبره ساباتيني في 100 متر «تي 63 بتر»، والمغربية هند فريوا في مسابقة الصولجان «أف 31».

